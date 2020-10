Brenda Patea (27) zeigt ihren Babybauch! Am Mittwoch wurde bekannt, dass die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihr erstes Kind erwartet. Brendas Vorfreude auf den Nachwuchs scheint auch bereits riesengroß zu sein – und allzu lange wird es auch nicht mehr dauern, bis ihr kleiner Spross das Licht der Welt erblickt: Sie ist bereits in der 20. Schwangerschaftswoche und hat dementsprechend auch schon einen kleinen Babybauch!

Auf Instagram teilte die 27-Jährige zwei Schnappschüsse, auf denen sie ihre beiden Hände auf den Bauch legt – dessen kleine Wölbung nicht mehr zu übersehen ist. Dazu schrieb sie: "Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Dies ist mein zauberhafter Anfang mit einem neuen Leben unter meinem Herzen." Sie könne kaum in Worte fassen, wie es sich für sie anfühle, schwanger zu sein. Es sei eine überwältigende Zeit.

Darüber hinaus machte Brenda ihrem Baby auch schon eine kleine Liebeserklärung: "Ich werde mein Kind lieben und beschützen, bis ans Ende meiner Tage. Ich bin schon jetzt die glücklichste Mama der Welt." Es erfülle sie bereits mit großer Freude.

Anzeige

Instagram / brendapatea Brenda Patea, Model

Anzeige

Instagram / brendapatea Brenda Patea im Oktober 2020 in Berlin

Anzeige

Instagram / brendapatea Brenda Patea, 2020 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de