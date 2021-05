Brenda Patea (27) gibt ein Body-Update! Anfang März ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin zum ersten Mal Mutter geworden – ihre kleine Tochter Mayla erblickte das Licht der Welt. Die Schwangerschaft schien an Brendas Körper jedoch kaum Spuren hinterlassen zu haben. Nur kurz nach der Geburt teilte sie Schnappschüsse im Netz, auf denen sie ziemlich schlank wirkte. Dass das tatsächlich so ist, bestätigt Brenda nun mit einem sexy Bikini-Foto.

Auf Instagram postete die Influencerin ein Bild, auf dem sie in einem orangefarbenen Schwimmzweiteiler posiert und ihren flachen Bauch präsentiert. Ganz zufrieden ist Brenda mit ihrem Body aber noch nicht. "Es braucht einfach Zeit, um wieder in die 'alte Form' zu kommen. Auch wenn ich zum Beispiel wieder mein Ausgangsgewicht habe wie vor der Schwangerschaft, habe ich dennoch Speck, wo vorher keiner war", erklärte die Ex-Freundin von Alexander Zverev (24) in der Bildunterschrift.

Mittlerweile hat die 27-Jährige angefangen, wieder etwas Sport zu machen. "Nicht nur für die Optik, sondern einfach auch für die Gesundheit und das Wohlbefinden", betonte sie. Zudem stellte sie klar, dass sie damit aber auch nicht übertreiben wolle: "Mein Körper hat mir so ein großartiges Geschenk gemacht, da hat er es auch verdient, ein bisschen Pause zu machen."

Anzeige

Instagram / brendapatea Brenda Patea in Berlin im März 2021

Anzeige

Instagram / brendapatea Brenda Patea im Mai 2021

Anzeige

Instagram / brendapatea Brenda Patea, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de