Brenda (27) gibt eine Mama-Update. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist aktuell zum ersten Mal schwanger. Das Kind ist von ihrem Exfreund, dem Profi-Sportler Alexander Zverev (23). Via Social Media hält das Model die Follower und Fans mit süßen Babybauch-Postings auf dem Laufenden. In einem aktuellen Interview verriet die Tennisspieler-Ex nun, ob sie das Baby nach der Geburt auf Social Media zeigen wird oder nicht.

Brenda war jüngst zu Gast im Podcast von einer anderen ehemaligen GNTM-Kandidatin – Jana Heinisch. "Was heißt, ich werde mein Kind zeigen? Am Anfang auf alle Fälle erst mal nicht. Es kann sich ja noch ändern, ich weiß es aber noch nicht, glaube aber eher nicht", erklärte die Berlinerin bei "Neongrau". Sie könne sich vielmehr vorstellen, erstmal nur die Füßchen oder Hände des Nachwuchses zu zeigen. Auch Foto-Veröffentlichungen, wo das Gesicht des Kindes mit Emojis zensiert sind, zieht sie in Erwägung.

Brenda will ihr Kind als Single-Lady aufziehen und wird deswegen auch nicht ihren Wohnort ändern, um näher bei dem Vater zu bleiben. "Ich bleibe in Berlin wohnen. Aber ich werde dort für mein Kind umziehen", verriet sie im Gala-Interview.

Instagram / brendapatea Brenda Patea, 2020 in Berlin

Instagram / brendapatea Brenda Patea, Model

Instagram / brendapatea Brenda Patea, ehemalige GNTM-Kandidatin

