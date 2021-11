Brenda Patea (28) ist beunruhigt. Im März dieses Jahres ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin zum ersten Mal Mutter geworden. Nach einer anstrengenden Wochenbett-Zeit mit Stimmungsschwankungen, Erschöpfungszuständen und Schlaflosigkeit hat sie sich gut erholt und genießt die Zeit mit ihrer kleinen Tochter in vollen Zügen. Doch nun macht sich die Ex-Freundin von Tennisstar Alexander Zverev (24) große Sorgen: Die kleine Mayla ist zum ersten Mal krank

In ihrer Instagram-Story erklärte die 28-Jährige: "Das ist noch mal etwas ganz anderes, wenn dein Kind krank ist und deine komplette Aufmerksamkeit braucht." Sie tue nun aber alles, damit es Mayla bald wieder besser geht. "Jetzt gibt es gar keinen Schlaf mehr", betonte Brenda – immerhin steckt sie zurzeit auch noch mitten im Umzugsstress. Das wirke sich auch wiederum auf ihre Tochter aus: "Ihre gewohnte Umgebung ist weg und alles ist so laut."

Was genau Mayla momentan zu schaffen macht, ließ Brenda offen. Vor wenigen Tagen verriet sie in einem Instagram-Post bereits, dass ihre Tochter zahnt. In dieser schwierigen Zeit ist Brenda aber nicht auf sich allein gestellt. Die Berlinerin bekommt Unterstützung von ihrer Mutter.

