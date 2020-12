Das Hochzeit auf den ersten Blick-Babyrätsel ist gelöst. Schon die Vorschau auf die achte und damit letzte Folge der diesjährigen Staffel deutete an: Nicht nur Melissa und ihr Philipp werden Eltern, sondern auch ein weiteres Paar, das 2019 an dem Sozialexperiment teilgenommen hat. Allerdings verriet der kurze Trailer nicht, welche der ehemaligen TV-Bräute schwanger ist. Dieses süße Geheimnis wurde nun endlich gelüftet.

Samantha ist die Mama in spe. In dem "Hochzeit auf den ersten Blick"-Spezial überraschte sie ihren Mann Serkan mit den Babynews und dokumentierte das in einem Video. Sie schickte ihm anonym einen Brief – mit dem Abschlusssatz: "Ich freue mich schon riesig darauf, dich kennenzulernen, Papa." Der gebürtige Türke stand aber auf dem Schlauch und schwor seiner Frau, dass er keine Kinder habe. Erst als er das Ultraschallbild sah, dämmerte es ihm: "Also kriegen wir jetzt ein Kind oder nicht?" Das bejahte Sam mit einem Nicken: "Du wirst Papa und ich werde Mama."

Diese erfreuliche Neuigkeit wollten sie natürlich auch mit den Matching-Experten teilen. Via Video-Botschaft weihten sie Sandra Köhldorfer (39), Beate Quinn und Markus Ernst ein. Alle waren sich einig, dass es für das Paar genau der richtige Zeitpunkt ist, um eine Familie zu gründen.

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 4. November immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sat.1

Sat.1 / Christoph Assmann Samantha und Serkan in "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Samantha und Serkan, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

SAT.1 / Benedikt Müller Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten Markus Ernst, Dr. Sandra Köhldorfer und Beate Quinn

