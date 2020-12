Süße Neuigkeiten für die Fans von Hochzeit auf den ersten Blick! Die ehemaligen Kandidaten Melissa und Philipp sind der beste Beweis: Die außergewöhnliche Kuppelshow – in der man mit jemandem vor den Traualtar tritt, den man noch nie zuvor gesehen hat – kann wirklich funktionieren! Sie sind nicht nur seit über einem Jahr glücklich verheiratet, sondern bekommen bald auch ein gemeinsames Kind. Jetzt wurde bekannt: Ein weiteres "Hochzeit auf den ersten Blick"-Baby ist unterwegs!

Das geht aus einem Teaser am Ende der vergangenen Folge hervor! Wer die glücklichen Eltern in spe sind, wurde jedoch noch nicht verraten. Gleich mehrere Paare kommen infrage: Sowohl bei Ramona und Stephan, Samantha und Serkan als auch bei Cindy (32) und Alex läuft es so gut, dass es durchaus möglich wäre, dass sie den nächsten Schritt gewagt haben! Letzteres Paar hat sich vor ein paar Monaten sogar schon eine gemeinsame Eigentumswohnung gekauft, die genug Raum für ein Kinderzimmer bieten würde...

Bereits im November 2019 plauderte Cindy im Promiflash-Interview aus, dass sie definitiv Nachwuchs will! "Ich wünsche mir drei gesunde Kinder in zwei Schwangerschaften. Bei uns in der Familie gibt es häufiger Zwillinge", betonte sie damals. Zwei Kinder wären aber auch "absolut okay" für sie. Ob sie und Alex ihrem Traum von vielen Sprösslingen wohl schon nähergekommen sind?

Facebook / Ramona und Stephan Stephan und Ramona von "Hochzeit auf den ersten Blick" an ihrem ersten Hochzeitstag

Sat.1 / Christoph Assmann Samantha und Serkan in "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / cindy.hadeb Cindy und Alex im Kloster Wendhusen

