Mit dieser Frau möchte Lapo Elkann ein Leben lang zusammenbleiben! Der Fiat-Erbe hat sich in den vergangenen Jahren einen hartnäckigen Ruf als Lebemann erworben und nicht nur durch Partys und Skandalen auf sich aufmerksam gemacht – sondern auch durch Frauengeschichten: Unter anderem war er 2016 mit Model Shermine Shahrivar (38) liiert – nach nur wenigen Monaten Beziehung hatten sich die beiden auch schon wieder getrennt. Eine Frau hat es nun aber geschafft, Lapo sesshaft werden zu lassen – und bekam von ihm nun einen Heiratsantrag!

Wie Bunte berichtet, ging der Geschäftsmann jetzt vor seiner Liebsten Joana Lemos auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen! Letztere ist vier Jahre älter als der 43-Jährige und soll von ihrem zukünftigen Mann "einen Verlobungsdiamanten von der Größe einer italienischen Amarenakirsche" mit einem "eleganten Smaragd-Schliff" bekommen haben. Der Antrag soll im Gegensatz zu dem Klunker jedoch weniger pompös ausgefallen sein, sondern ganz heimlich stattgefunden haben.

Während Lapo bald vor den Traualtar tritt, ist es im Liebesleben seiner Ex in den letzten Jahren eher ruhig geworden: Im vergangenen Juni hatte Shermine in einem Gespräch mit Gala verraten: "Ja, ich bin jetzt seit fast vier Jahren Single." Die Mutter einer Tochter habe für sich entschieden, dass ihr altes Glamour-Leben und frühere Beziehungen sie "nicht weitergebracht" haben. Nun ist sie sich sicher: "Ich brauche keinen Mann, um glücklich zu sein", so die Beauty.

Getty Images Lapo Elkann, Geschäftsmann

Getty Images Lapo Elkann, Designer

Getty Images Shermine Shahrivar, Model

