Calvin Kleinen ist wieder in Austeillaune! Erst vor wenigen Wochen ging das Promi-Special von Temptation Island zu Ende – für den Aachener und seine Freundin Roxy resultierte das in der Trennung. Wie schon nach der Normalostaffel Anfang des Jahres verarbeitet Calvin seine Zeit nun in einem Rapsong. "Eine neue Ex 2" erscheint am ersten Weihnachtsfeiertag – und Promiflash erfährt vorab: Dieses Mal teilt Calvin noch heftiger aus!

In "Eine neue Ex" hatte Calvin im Mai mit seiner ersten "Temptation Island"-Erfahrung und seinen beiden Ex-Freundinnen Pia Peukmann und Jacqueline Siemsen abgerechnet. Jetzt geht es der nächsten Ex an den Kragen, wie Promiflash wenige Tage vor dem Release erfährt. In dem zweiten Teil thematisiert Calvin nicht nur seine VIP-Staffelkollegen Giulia Siegel (46), Julian Evangelos (28) oder auch Ludwig Heer (39) – seine einstige Partnerin Roxy wird natürlich allen voran so richtig ihr Fett wegbekommen. Wie genau das klingen wird, erfahren die Fans am 25. Dezember. So viel sei verraten: Der 28-Jährige widmet der Bayerin fast eine gesamte Strophe!

Calvin ist schon jetzt von seiner Arbeit im Studio überzeugt: In seiner Instagram-Story spuckte er ganz schön große Töne! "Der Song und das Video sind auf jeden Fall das krasseste, was ich bisher rausgebracht habe. Hundert Prozent. Unglaublich geil, Alter", lobte er sich selbst. Für ihn stelle die Single sein abschließendes Statement zu der Zeit in Kroatien dar. Ob er mit seinen deutlichen Worten dann gleich den nächsten Shitstorm lostritt?

Calvin Kleinen in seinem neuen Musikvideo zu "Eine neue Ex 2"

Calvin Kleinen, Reality-TV-Bekanntheit

Calvin Kleinenm "Temptation Island V.I.P."

