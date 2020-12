Herzlichen Glückwunsch! Vor zwei Jahren brachte Calantha Wollny (20) ihr erstes Kind zur Welt. Die Tochter von Silvia Wollny (55) teilte im Juli 2018 stolz mit, schwanger zu sein. Im Dezember verkündete die heute 20-Jährige dann die fröhliche Botschaft, dass ihre Tochter Cataleya das Licht der Welt erblickt hat. Zum zweiten Geburtstag der Kleinen richtete Oma Silvia nun im Netz emotionale Worte an ihre Enkelin.

"Mein kleines Mädchen, Oma ist so stolz auf dich. Alles, alles Liebe und Gute zum Geburtstag Püppi", schrieb die 55-Jährige in ihrem Instagram-Beitrag. Dazu teilte sie ein Bild von Cataleyas Geburt. Darauf sieht man Silvia in einem grünen Krankenhauskittel mit dem Baby auf dem Arm. Die Reality-TV-Bekanntheit erinnert sich: "Wo ist die Zeit geblieben, gerade bin ich doch erst mit dir aus dem OP gelaufen. Ich bin unglaublich stolz auf dich und werde immer für dich da sein." Für sie sei es wunderschön zu sehen, was ihre Enkelin jeden Tag dazulernt. "Ich liebe dich, meine Püppi", beendete sie ihren emotionalen Text.

Auch Mama Calantha richtete süße Worte an ihren kleinen Spross. Auf ihrem Instagram-Account schrieb sie: "Mama ist stolz auf dich und wird es auch immer bleiben, mein Schatz. Mama liebt dich und wird dich immer lieben." Dazu teilte die Reality-Bekanntheit mehrere Fotos von ihrer Tochter als Baby sowie aktuelle Aufnahmen.

Die Wollnys, RTL II Silvia, Cataleya und Calantha Wollny im Krankenhaus

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny mit ihrer Enkelin

Instagram / calantha_wollny_ Calantha Wollny und ihre Tochter

