Na, ob das Michael Wendler (48) geschmeckt hat? Am gestrigen Abend kamen die Grill den Henssler-Zuschauer in den Genuss, Amira (28) und Oliver Pocher (42) beim Kochen zuzusehen. Mit dem Hauptgang "Gebratener Rehrücken mit Sellerie und wildem Brokkoli" versuchten sie, Steffen Henssler (48) zu bezwingen. Am Ende unterlagen sie dem Starkoch mit 25 zu 28 Punkten. Im Gespräch mit der Moderatorin Laura Wontorra (31) lief der Comedian hingegen auf Hochtouren. Mit spitzer Zunge witzelte Oli: Sollte seine Beziehung mit Amira scheitern, würde er sich Wendlers Laura (20) schnappen.

Der Komiker konnte es nicht lassen und schoss erneut gegen Michael Wendler und dessen Liebe zu der 20-Jährigen. Dabei bekam allerdings auch seine Frau Amira ihr Fett weg. Auf die Frage, ob er Angst habe, dass die Öffentlichkeit seiner Beziehung schaden könnte, antwortete der Comedian: "Ja, ich habe da Angst vor. Dann ist es vorbei und dann brauche ich wieder eine Jüngere." Lachend fügte er hinzu, dass aber bis dahin Laura bestimmt wieder frei sei. Seine schwangere Lebensgefährtin fand die Aussage offenbar gar nicht komisch: "Was hast du gesagt?"

Ebenfalls in der Show war neben Tobias Wegener (27) übrigens auch die Ex-Frau von Oli Alessandra Meyer-Wölden (37). Die Wahlamerikanerin sei froh, nicht mehr die Partnerin an der Seite des provokanten Blondschopfes zu sein – und seine Spitzen nicht mehr ertragen zu müssen. "Ich glaube, der ist bei Amira ganz gut geparkt", bemerkte sie.

Anzeige

TVNOW/Frank W. Hempel Amira und Oliver Pocher bei "Grill den Henssler"

Anzeige

TVNOW / Frank W. Hempel Alessandra Meyer-Wölden, Amira und Oliver Pocher, Tobias Wegener bei "Grill den Henssler"

Anzeige

Getty Images Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher im April 2011 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de