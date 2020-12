Sind Bauer Patrick und Antonia Hemmer tatsächlich einen weiteren Schritt in eine gemeinsame Zukunft gegangen? Nach der Ausstrahlung der diesjährigen Bauer sucht Frau-Staffel verkündeten der Farmer und seine Hofdame, dass sie ein Paar seien – obwohl die Blondine die Kuppelshow zunächst freiwillig verlassen hatte. Weil sie auf ihrem Social-Media-Profil ihren Freund samt eines Diamantring-Emojis verlinkte, spekulierten Fans, dass die zwei sich vielleicht sogar schon verlobt haben. Doch stimmt das? Antonia äußert sich nun zu den Gerüchten!

"Nein, wir sind nur zusammen, wir sind nicht verlobt", klärt die TV-Beauty jetzt in ihrer Instagram-Story auf. Tatsächlich könnte es sein, dass ihre Follower auch nichts von einer Verlobung mitbekommen würden – sollte irgendwann wirklich der große Tag vor der Tür stehen. Denn Antonia betont nachdrücklich: "Wir sind uns einig, dass wir unsere Beziehung auf jeden Fall aus der Öffentlichkeit raushalten wollen!" Außer ein paar gemeinsamen Schnappschüssen hin und wieder werde es keine privaten Einblicke geben.

Auch wenn noch kein Verlobungsklunker an Antonias Finger glitzert – Gedanken über die Zukunft machen sich die Frischverliebten auf jeden Fall. Gegenüber Promiflash verriet die Influencerin: "Auf langfristige Sicht würde ich schon in den nächsten Jahren zu ihm ziehen. Das ist ja ganz klar! Und das steht ja auch von Anfang an fest, dass, wenn man mit ihm eine Zukunft eingeht, dass man dann auch nach Konstanz zu ihm zieht."

Fotograf Jonas Haid Patrick und Antonia, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

Fotograf Jonas Haid "Bauer sucht Frau"-Kandidat Patrick und seine Hofdame Antonia

Fotograf Jonas Haid Antonia und Patrick, "Bauer sucht Frau"-Stars 2020

