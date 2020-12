Prinz Charles (72) und Herzogin Camilla (73) haben einen ganz besonders festlich geschmückten Weihnachtsbaum in ihrem Anwesen stehen! Die britischen Royals begehen das diesjährige Fest der Liebe ein wenig anders als sonst: Wegen der Gesundheitskrise muss das alljährliche Familientreffen bei der Queen (94) ausfallen. Ihr ältester Sohn und seine Gattin verbringen Weihnachten deshalb allein in Highgrove House, dem königlichen Anwesen in Gloucestershire. In einer Videobotschaft zeigte der Thronfolger nun einen Teil der dekorierten Tanne – und der Schmuck kann sich wirklich sehen lassen!

In einer aufgezeichneten Video-Nachricht an das britische Militär, die unter anderem auf Instagram veröffentlicht wurde, sah man Charles und Camillas Weihnachtstanne im Hintergrund. Neben einer funkelnden Lichterkette und Lametta waren auch süße Ornamente zu sehen: Mehrere glänzende Champagnergläser, kleine Corgis und Hirsche hängen an den Zweigen. Und die edle Dekoration ist nicht nur den Blaublütern vorbehalten: Royal-Fans können die Anhänger im Highgrove-Gardens-Shop im Netz für umgerechnet 12 Euro pro Stück kaufen und ihren eigenen Weihnachtsbaum damit schmücken.

Dass das Paar den Dezember ausnahmsweise nicht in Schottland verbringt, hängt auch mit den derzeitigen Reisebeschränkungen in Großbritannien zusammen. Denn auch wenn sie auf Schloss Balmoral zu zweit gefeiert hätten, schienen sie den Rat von Ministerin Nicola Sturgeon zu beherzigen – die Politikerin erinnerte die Blaublüter noch einmal an die verschärften Bestimmungen. "[Charles und Camilla] verstehen, dass das Reisen während der Krise nicht angebracht ist", erklärte eine Quelle diesbezüglich gegenüber Daily Mail.

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla in der Salisbury Cathedral im Dezember 2020

Anzeige

Getty Images Herzogin Camilla in London im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / clarencehouse Prinz Charles zu seinem 72. Geburtstag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de