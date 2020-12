Mariah Carey (50) liebt es klassisch! 1994 erschien ihr Nummer-1-Hit "All I Want For Christmas Is You", der seitdem in der Adventszeit hoch und runter gespielt wird. Sogar nach 26 Jahren schaffte es die Weihnachtshymne in diesem Jahr wieder auf Platz eins der deutschen Charts und gehört damit aktuell zu den beliebtesten Liedern überhaupt. Doch welche Musik hört die Sängerin in der Weihnachtszeit? Mariah verriet nun, was ihre Lieblingssongs sind.

Die 50-Jährige enthüllte in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" ihre Favoriten in der aktuellen Jahreszeit. "Ich liebe alle Klassiker, zum Beispiel 'White Christmas' von Bing Crosby", erzählte Mariah. Zu ihren drei Lieblings-Weihnachtsliedern würden auch "This Christmas" von Donny Hathaway und Nat King Coles "The Christmas Song" gehören. Außerdem sprach sie in der Sendung eine Empfehlung für das Weihnachtsalbum von "The Jackson Five" aus den 1970er Jahren aus. Es scheint, als könne Mariah gar nicht genug von Weihnachtsliedern bekommen. Zudem erklärte sie: "Niemand, der zu Weihnachten bei mir ist, darf bis Silvester etwas anderes als Weihnachtsmusik hören."

Doch mit ihrem Pop-Klassiker lässt Mariah ihrer Konkurrenz kaum eine Chance. Mit "All I Want For Christmas" schaffte sie es gleich drei Mal ins "Guinness-Buch der Rekorde" von 2020. Der Song wurde nicht nur als Festtagslied eines Solokünstlers mit der höchsten Platzierung in den "Billboard US Hot 100"-Charts ausgezeichnet, sondern erreichte im Dezember 2018 außerdem binnen 24 Stunden mehr als 10,8 Millionen Aufrufe bei Spotify.

Anzeige

Getty Images Mariah Carey, Sängerin

Anzeige

Getty Images Mariah Carey, September 2017 in Washington

Anzeige

Getty Images Mariah Carey bei den Billboard Music Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de