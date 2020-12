Das ist der Weihnachtssong schlechthin! Mariah Carey (50) veröffentlichte 1994 ihren Hit "All I Want for Christmas Is You" – seitdem ertönt er alljährlich pünktlich zur Weihnachtszeit und ist somit auch eine der erfolgreichsten Singles aller Zeiten. Nicht ohne Grund gibt es davon mittlerweile zahlreiche Cover-Versionen von diversen namhaften Künstlern wie Michael Bublé (45) oder Fifth Harmony. Auch in diesem Jahr wird die Weihnachtshymne wieder fleißig gestreamt – und landete jetzt sogar auf Platz eins!

Auf der Internetseite der Offiziellen Deutschen Charts geht aus dem Ranking eindeutig hervor, dass "All I Want for Christmas Is You" aktuell der beliebteste Song überhaupt ist. "Last Christmas" von Wham! musste sich mit dem zweiten Platz begnügen – genau wie im Vorjahr. Jedoch könnte es in diesem Jahr eine besondere Premiere für Mariah geben: In den britischen Musikcharts könnte die Sängerin nun erstmals den ersten Platz belegen – bislang war ihr das noch nicht gelungen.

Außerdem legte die Songschreiberin zusätzlich zu diesem Ohrwurm noch mal kräftig nach: Zusammen mit Ariana Grande (27) und Jennifer Hudson (39) widmete sie sich einem weiteren musikalischen Projekt: Das Trio nahm gemeinsam eine neue Version von Mariahs Kult-Single "Oh Santa!" auf.

