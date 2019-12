Mariah Carey (49) nähert sich immer mehr dem Status der unangefochtenen Königin des Pop! Seit Anfang der 90er-Jahre bereits gilt die US-Amerikanerin durchgängig als eine der erfolgreichsten Sängerinnen schlechthin. Innerhalb dieses Dezembers schaffte es ihr gefeierter Weihnachtshit "All I Want For Christmas Is You", den sie bereits im Jahr 1994 veröffentlicht hatte, gleich dreifach in das "Guinness-Buch der Rekorde". Doch damit nicht genug: Jetzt wird sie mit ihrem beliebten Xmas-Song erneut einen Rekord brechen!

Das Billboard-Magazin gab jetzt bekannt, dass Mariahs "All I Want For Christmas Is You" in den kommenden Charts, die am 4. Januar 2020 offiziell werden, die dritte Woche in Folge auf Platz eins stehen wird – damit wird es die Sängerin dann geschafft haben, einen Nummer-eins-Hit über vier Jahrzehnte immer wieder zu platzieren. Über ihren Instagram-Account bejubelte die 49-Jährige diesen Erfolg nun lauthals und ließ ihre Fans an der ausgelassenen Feierstimmung über ihre Story teilhaben. Zusätzlich teilte sie das alte Coverbild des damaligen Weihnachtsalbums und schrieb dazu: "Yay! Wir haben es geschafft!"

Zum 25-Jährigen Jubiläum ihres meistgespielten Weihnachtshits schenkte Mariah ihrer Community ein neues Video zu "All I Want For Christmas Is You". In diesem sind sogar ihre Kinder Moroccan Scott (8) und Monroe (8) als Tänzer zu sehen. Mit diesem Clip und der Rekord-Nachricht wird für viele Fans der Rutsch ins neue Jahr bestimmt nochmals schwungvoller!

