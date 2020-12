Bei Gleb Savchenko (37) und Elena Samodanova hat es sich ausgetanzt. Das Dancing with the Stars-Gesicht und die Tänzerin waren 14 Jahre verheiratet und gingen zusammen durch dick und dünn – doch die Lovestory ist nun bei ihrem letzten Kapitel angelangt. Im vergangenen Monat gab das Paar bekannt, dass ihre Ehe vorbei ist. Jetzt will Elena ihre Trennung auch offiziell machen: Sie hat die Scheidung eingereicht.

Die News verkündet nun TMZ. So hat die hübsche Blondine am vergangenen Dienstag in Los Angeles die ausgefüllten Formulare abgegeben, um auch auf dem Papier nicht mehr die Frau an der Seite des Tänzers zu sein. Aus ihrer langjährigen Beziehung stammen zwei Kinder. Ihre ältere Tochter Olivia ist mittlerweile zehn Jahre alt und die Jüngste ist drei. Wo die beiden Kids von nun an leben werden, ist bisher nicht bekannt.

Unklar ist auch, ob sich zwischen den zwei ein fieser Rosenkrieg entwickelt. Anzeichen dafür gibt es zumindest schon: So machte Elena ihrem Noch-Ehemann schwere Vorwürfe. Gegenüber People packte sie aus: "Glebs andauernde Untreue und eine kürzliche unangemessene Beziehung hat uns in Aufruhr versetzt und unsere Familie komplett auseinandergerissen."

Anzeige

Getty Images Gleb Savchenko, Tänzer

Anzeige

Getty Images Elena Samodanova, 2017

Anzeige

Getty Images Gleb Savchenko und Elena Samodanova

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de