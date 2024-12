Brooks Nader und Gleb Savchenko bestätigen ihre Beziehung

In der diesjährigen Staffel von Dancing with the Stars sorgten der Profitänzer Gleb Savchenko (41) und seine Tanzpartnerin Brooks Nader (28) für ziemlich viel Aufsehen. Erst wurde dem Model und dem Sportler eine Romanze nachgesagt. Dann sollten sie laut Medienberichten jedoch wieder getrennt sein. In einem Interview mit TMZ bringen die beiden nun endlich Licht ins Dunkel. "Wir sind zusammen", stellt der russische Tänzer klar. Entgegen der kritischen Stimmen, dass ihre Beziehung lediglich für die Show inszeniert war, macht Gleb deutlich: "Natürlich ist [unsere Liebe] real, alles ist real, wir machen niemandem etwas vor."

In der vergangenen Woche vermuteten zahlreiche Fans, dass sich Brooks und Gleb sogar verlobt haben. Auslöser dafür war ein funkelnder Ring an der Hand des Sports-Illustrated-Models. Doch das verneinen die beiden TV-Tänzer. Gegenüber dem US-amerikanischen Magazin betont Brooks, dass es ein alter Ring sei. Die 28-Jährige habe "einen alten Ring in einen neuen Ring verwandelt" und nannte das Schmuckstück ihren "Scheidungsring". Brooks war zuvor mit dem Geschäftsmann Billy Haire verheiratet, von dem sie sich im Jahr 2022 nach vier Jahren Ehe scheiden ließ.

Während ihrer gemeinsamen Teilnahme an "Dancing with the Stars" ließen sich Brooks und Gleb ein Partner-Tattoo stechen. Beide ließen sich auf der Bauchpartie ein bisher noch unbekanntes Motiv stechen. Doch nur kurz nach der Tattoo-Session verriet Brooks gegenüber TMZ, dass sie sich bereits wieder "im Entfernungsprozess" des Kunstwerks befinde. Wie sie nun gegenüber dem Magazin ausplaudert, ist daraus nichts geworden. Auch Gleb stellt klar: "Ich werde mein Tattoo niemals entfernen lassen."

TikTok / brooksnader Gleb Savchenko und Brooks Nader, September 2024

MEGA Gleb Savchenko und Brooks Nader im September 2024

