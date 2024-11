Videobeweis: Gleb Savchenko feiert Thanksgiving mit Brooks

Brooks Nader (28) und Gleb Savchenko (41) verbringen trotz ihrer Trennung die Feiertage gemeinsam. Nach dem Finale der 33. Staffel von Dancing with the Stars haben das Model und der Tänzer gemeinsam Thanksgiving gefeiert – und dafür gibt es sogar einen Beweis! Auf TikTok teilte Brooks ein Video, das sie zusammen mit Gleb bei einer Hebefigur zeigt. "Thanksgiving geht interessanten los", schreibt sie und ergänzt: "Meine Familie lässt uns zum Essen einen Interpretationstanz aufführen."

Die 27-Jährige gab bereits vorab gegenüber "Extra" einige private Einblicke in ihr Thanksgiving. Sie gestand jedoch, dass sie auf keinen Fall den Kochlöffel schwingen werde. "Ich organisiere es bei mir zu Hause. Alle meine Schwestern werden da sein. [...] Ich bestelle alles. Ich koche nichts", erklärte sie. Gleb bestätigte dabei auch seine Teilnahme gegenüber dem Newsportal: "Ich werde da sein, ja! Natürlich werde ich da sein. Es dreht sich alles um die Familie."

Brooks und Gleb lernten sich bei "Dancing with the Stars" kennen. Während der Proben für die Tanzshow kamen sich die beiden ziemlich nahe und wurden daraufhin beim Knutschen in der Öffentlichkeit erwischt. Öffentlich bestätigt haben sie ihre Beziehung nie. Laut Medienberichten soll Gleb sich jedoch per SMS von Brooks getrennt haben. Dennoch werden die Tanzpartner immer wieder zusammen erwischt, was die Gerüchteküche um ein mögliches Liebescomeback zum Brodeln bringt. Gegenüber "Extra" gab der 41-Jährige zu, dass sie eine außergewöhnliche Chemie hätten: "Man kann es nicht leugnen – es ist eine Tatsache. Es ist da, ja, das ist sicher."

TikTok / brooksnader Gleb Savchenko und Brooks Nader, November 2024

Getty Images Gleb Savchenko und Brooks Nader im Oktober 2024

