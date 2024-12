DWTS-Gleb Savchenko ziert Playgirl-Cover als heißer Cowboy

Gleb Savchenko (41) tauscht seine Tanzschuhe gegen Cowboyboots! Mit dem dazu passenden Hut, Boxershorts und einem breiten Lächeln überrascht er auf dem neuesten Cover des Playgirl. Der Dancing with the Stars-Profi zeigt sich in einer sexy Western-Fotoserie, die People vorliegt und in der Morongo-Wüste bei Palm Springs aufgenommen wurde. Im Gespräch mit der Zeitschrift gewährt Gleb einen Blick hinter die Kulissen seines schillernden Lebens und teilt Einblicke in seine strenge Kindheit. "Im kommunistischen Russland aufzuwachsen, zu trainieren und von Lebensmittelmarken zu leben, gibt dir eine etwas andere Sicht auf das Leben", erklärt er und betont, dass sich sein ganzes Leben um Turniertanz und strenge Routinen drehte. Diese strikte Disziplin habe ihn zwar geprägt – doch tief in ihm schlummerte immer der Wunsch nach mehr Freiheit.

In Los Angeles gelang Gleb schließlich der Ausbruch aus dem strengen Korsett seiner Jugend. Das Engagement in der beliebten Tanzshow DWTS erfüllte seinen Traum – bis der Druck des Rampenlichts und persönliche Herausforderungen ihn aus dem Takt brachten. "Meine Freundeskreise veränderten sich, und ich trennte mich von meiner Freundin, weil die Energie nicht mehr passte", erzählt er. Um innerlich zur Ruhe zu kommen, begann er zu meditieren – ein Ritual, das ihn bis heute begleitet. Das Playgirl-Interview hat er aus Joshua Tree geführt, einem Ort, von dem er behauptet, sein "inneres Kind" hätte ihn dorthin berufen. "Das hilft mir, zu dem Menschen zu werden, der ich sein möchte. Es hilft mir einfach, der zu sein, der ich bin", verrät Gleb und beweist, dass seine Reise zu sich selbst gerade erst begonnen hat.

Glebs Ausflug in die Wüste kam zu einer Zeit, in der wilde Spekulationen über seine Beziehung zu seiner DWTS-Partnerin Brooks Nader (28) die Runde machten. Nachdem es sich für beide in der Woche ausgetanzt hatte, sorgte ein Video, das sie backstage beim Küssen zeigte, für Aufsehen. Später bestätigte das Model, dass sie ein Paar waren – allerdings war das Liebesglück vorerst nur von kurzer Dauer. Nach Aussage von Brooks beendete Gleb die Beziehung per Textnachricht vor seiner Abreise nach Joshua Tree: "Ich nehme meine Sachen und fahre morgen für ein paar Nächte weg. Wir sollten reden, aber ich denke, ich bin fertig", zitierte sie ihn während eines Livestreams in den sozialen Medien. Obwohl er sich später mehrfach entschuldigte und das Gespräch suchte, sah Brooks die Beziehung zunächst eher locker, wie sie gegenüber People verrät: "Mir gefällt es, ihn besser kennenzulernen, und es macht mir Spaß, mit ihm abzuhängen."

Getty Images Gleb Savchenko im September 2024

TikTok / brooksnader Gleb Savchenko und Brooks Nader, September 2024

