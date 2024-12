Auffälliger Ring: Sind Brooks Nader und Gleb etwa verlobt?

Erst Anfang Dezember haben Gleb Savchenko (41) und Brooks Nader (28) ihre Beziehung offiziell bestätigt – jetzt sieht es so aus, als wären sie bereit für den nächsten Schritt. Bilder, die People vorliegen, zeigen das Pärchen auf dem Weg zu einem Dinner-Date in Hollywood. Das Model trägt wie so oft ein äußerst körperbetontes Outfit. Allerdings ist es nicht das Netzoberteil, das die Gerüchte um eine Verlobung nun anheizt: An ihrem linken Ringfinger glitzert ein verdächtig großer Diamantring. Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass sie das Schmuckstück trägt. Wie das Magazin berichtet, wurde sie mit dem Ring am Finger auch schon an dem Tag fotografiert, als die News über ihre Beziehung mit Gleb öffentlich gemacht wurden.

Das haben sie nämlich am 4. Dezember gegenüber TMZ verkündet. "Wir sind zusammen. Natürlich ist [unsere Liebe] real, alles ist real, wir machen niemandem etwas vor", beteuerte der Profitänzer damals gegenüber dem Boulevardblatt. Auch damals kamen die beiden schon auf den Ring zu sprechen. Allerdings verneinten die Beauty und der Sportler damals vehement, dass es sich um einen Verlobungsring handeln würde. Tatsächlich nannte Brooks den Klunker ihren "Scheidungsring", für den sie einfach einen alten Ring umgewandelt hatte. Möglicherweise stammt der Ring dann aus ihrer Zeit als Ehefrau von Billy Haire. 2022 ließ Brooks sich von dem Geschäftsmann scheiden.

Obwohl sie ihre Beziehung erst in diesem Monat publik gemacht haben, verbindet die beiden eine monatelange Vorgeschichte. Nachdem die beiden als Paar bei Dancing With the Stars zusammengetan wurden, fing die Gerüchteküche um die beiden sehr schnell an, zu brodeln. Immer wieder wurden sie beim Knutschen erwischt oder flirteten heftig miteinander. Dann soll Gleb per SMS mit Brooks Schluss gemacht haben und es ging wochenlang hin und her zwischen den beiden. Nachdem sie dann auch noch Thanksgiving zusammen gefeiert haben, konnten sie das Geheimnis um ihre Romanze nicht länger geheim halten.

Instagram / glebsavchenkoofficial Brooks Nader und Gleb Savchenko, Dezember 2024

Getty Images Gleb Savchenko und Brooks Nader im Oktober 2024

