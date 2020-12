Was bekommt John Legend (41) eigentlich von seiner Frau Chrissy Teigen (35) geschenkt? Während viele Menschen vor den Weihnachtstagen meist noch grübeln, was sie ihren Liebsten denn überhaupt schenken sollen, ist im Hause Legend-Teigen alles bereits geklärt: Der Musiker und das Model schenken sich jedes Jahr die gleichen zwei Geschenke. Jetzt verriet John sogar, welche Kleinigkeiten er von seiner Gattin überreicht bekommt!

In einem aktuellen Clip seiner YouTube-Reihe "Legendary Christmas Tales" ließ John nun die Katze aus dem Sack. An jedem Weihnachtsfest bekommt der Sänger von seiner Partnerin eine Tasche geschenkt, die er bis zum nächsten Fest der Liebe fast täglich nutzt. "Ich habe buchstäblich alles, was mir wichtig ist, in dieser Tasche", erläuterte John. Durch den ständigen Gebrauch des Accessoires werde der 41-Jährige in seinem Alltag immer wieder an Chrissy erinnert.

Chrissys zweites Geschenk ist nicht nur etwas für John, sondern auch für ihre beiden gemeinsamen Kinder Luna und Miles. Die Beauty schenkt ihrem Mann und den Kids jährlich einen neuen Morgenmantel. "Wir sind eine Roben-Familie. Wir tragen zu Hause die ganze Zeit gerne Roben", erklärte der "All of Me"-Interpret.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, Model

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend

Instagram / johnlegend John Legend mit seiner Tochter Luna

