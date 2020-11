Chrissy Teigen (34) kann endlich wieder lächeln. Vor einem Monat teilte die Frau von Sänger John Legend (41) eine schreckliche Nachricht: Sie erlitt eine Fehlgeburt. Seitdem versucht das berühmte Paar, wieder etwas Normalität einkehren zu lassen. Deswegen feierten die beiden zusammen mit ihren Kindern Luna und Miles sogar eine kleine private Halloween-Feier. John und Chrissy genießen im Moment aber auch vor allem die gemeinsame Zweisamkeit: Paparazzi fotografierten die beiden jetzt bei einer romantischen Spritztour durch Beverly Hills.

In einem roten Ford Mustang Cabriolet fuhren die Superstars zusammen mit ihrem Hund durch einen Stadtteil von Los Angeles und sahen dabei sichtlich glücklich aus. Chrissy versteckte ihre braune Mähne unter einem hübschen Kopftuch, während sie ihren geliebten Vierbeiner an sich drückte und herzlich lachte. John lenkte den Wagen und schaute seine Frau dabei hin und wieder sichtlich zufrieden an.

Nach den harten letzten Wochen scheint der Sänger die gemeinsame Zeit mit seiner Liebsten offenbar sehr zu genießen. Und das zeigt das Paar nicht zum ersten Mal ganz ungeniert. Erst vor zwei Monaten feierten die beiden bereits ihren siebten Hochzeitstag. John hatte seiner Frau damals seinen weltweiten Hit "All Of Me" gewidmet.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrem Sohn Miles, Halloween 2020

MEGA Chrissy Teigen und John Legend im Oktober 2020

MEGA Chrissy Teigen und John Legend im Oktober 2020

