Eine süße Weihnachtsüberraschung bei den Wollnys! Vor wenigen Tagen gab Mama Silvia (55) mit einem Ultraschallbild im Netz bereits bekannt, dass sie erneut Großmutter wird. Welches ihrer vielen Kinder ein Baby erwartet, behielt die Reality-TV-Mama allerdings noch für sich – und sorgte damit für ordentlich Spekulationen unter den Fans. Jetzt wurde das Nachwuchsgeheimnis im Hause Wollny aber endlich gelüftet: Sarafina (25) und ihr Peter (27) werden zum ersten Mal Eltern!

Das verkündete die werdende Mama jetzt selbst auf Instagram. Auf einem niedlichen Schnappschuss mit ihrem Liebsten hält die 25-Jährige ein Ultraschallbild vor ihren Bauch. "Ich kann es immer noch nicht fassen, ich bin schwanger", freute sie sich in ihrem Post. Außerdem richtete sie noch rührende Worte an ihren Mann: "Zehn Jahre gehen Peter und ich jetzt gemeinsam durchs Leben. Ich liebe dich. Schon anderthalb Jahre davon mit vier Pfötchen, unserem Feivel. Ab nächstes Jahr halten wir dann unser Wunder in den Armen." Weitere Infos zu ihrem Babyglück verriet Sarafina bisher aber noch nicht.

Für das TV-Pärchen geht mit der Schwangerschaft ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Bisher hat es mit dem Kinderwunsch allerdings nicht geklappt. "Über sechs Jahre haben wir auf diesen Moment gewartet", erklärte Sarafina in ihrem Post. Seid ihr von Sarafina und Peters Baby-News überrascht? Stimmt ab!

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny postet ein Ultraschallbild

Instagram / sarafina_wollny Sarafina und Peter Wollny im Dezember 2019

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny und Peter Heck im März 2020

