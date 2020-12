Bei Peter Andre (47) und seinem Nachwuchs werden offenbar Traditionen gepflegt! Der britische Sänger ist stolzer Familienvater von vier Kindern – darunter Tochter Princess Tiaamii (13) und Sohn Junior Savva Andre (15) aus seiner ersten Ehe mit TV-Star Katie Price (42). Kurz vor dem Fest der Liebe werden auch im Hause Andre fleißig Wunschzettel an den Weihnachtsmann geschrieben. Jetzt verriet Peter, dass sogar sein ältester Spross Junior noch an Santa Claus glaubt!

Peters Sohn Junior ist der lebende Beweis dafür, dass man auch im hohen Teenie-Alter noch an den Mythos um Weihnachtsmann, Christkind und Co. glauben kann. Hin und wieder zweifele der 15-Jährige aber auch an der Vorstellung, wie sein Vater nun gegenüber New! Magazine verriet: "Junior hinterfragt manchmal die ganze Sache mit dem Weihnachtsmann. Dann sagt er Dinge wie 'Ich bin doch nicht blöd, Papa!'" Doch Peter wolle die Illusion nicht zerstören: "Ich sage 'Nun, du musst nicht an den Weihnachtsmann glauben, aber sei nicht traurig, wenn er dich dann auslässt und keine Geschenke bringt.'"

Spätestens diese Aussage ändere die Meinung von Peters Spross dann schnell wieder und steigere die Vorfreude auf den Besuch des Mannes mit rotem Mantel und langem Bart – denn den können Peters Kids ohnehin kaum abwarten. "Alle Kinder lieben Weihnachten, aber ich denke, die beiden jüngeren sind besonders aufgeregt", vermutete Peter.

SOPA Images via ZUMA Wire / Zuma / ActionPress Peter Andre im Juli 2019

Instagram / peterandre Princess Tiaamii und Peter Andre

Instagram / peterandre Peter Andre mit Sohn Junior und Tochter Princess im August 2019

