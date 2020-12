So sehr freut sich Silvia Wollny (55) über ihr Enkelkind. Vor wenigen Tagen überraschte die Reality-TV-Mutter ihre Follower mit einer Ankündigung: Sie wird erneut Oma. Welches ihrer Kinder ein Baby erwartet, verriet sie allerdings noch nicht. Heute gaben Sarafina Wollny (25) und ihr Peter (27) dann bekannt, dass sie die glücklichen zukünftigen Eltern sind – und Silvia gratulierte den beiden mit einem rührenden Post!

Auf Instagram teilte sie ein Pärchenbild von Sarafina und Peter, auf dem die 25-Jährige ein Ultraschallbild in die Kamera hält. "Wenn aus Liebe Leben wird, dann trägt das Glück einen Namen. Ich habe mich so unendlich gefreut, als ich diese Nachricht von euch bekommen habe. Das schönste Weihnachtsgeschenk", schwärmte die elffache Mutter. Vor allem, da Peter und Sarafinas Kinderwunsch lange unerfüllt geblieben war, sind im Hause Wollny gerade alle hin und weg. "Ihr zwei habt lange auf diesen Moment gewartet. Umso besonderer ist es für euch. Wir sind stolz auf euch", gratulierte Silvia.

Wann das Wollny-Baby zur Welt kommen soll und ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, haben Sarafina und ihr Mann bisher noch nicht verraten. In einem Post erklärte sie aber bereits, dass die beiden ihr Glück noch gar nicht richtig fassen können. "Ab nächstes Jahr halten wir dann unser Wunder in den Armen", hieß es in Sarafinas Schwangerschaftsankündigung.

Anzeige

Instagram / wollnysilvia Peter und Sarafina Wollny

Anzeige

Actionpress/ Schürmann, Sascha Silvia Wollny im "Promi Big Brother"-Finale 2018

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina und Peter Wollny

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de