Endlich ist es raus! Seit mehr als sechs Jahren wünschen sich Sarafina Wollny (25) und ihr Ehemann Peter (27) gemeinsamen Nachwuchs. Am 24. Dezember gaben sie dann im Netz bekannt: Endlich geht ihr Traum in Erfüllung – denn das Pärchen erwartet sein erstes gemeinsames Kind! Außerdem erklärte die 25-Jährige ihrer Community, warum es in letzter Zeit etwas ruhiger um sie war: Sarafina hatte Angst, die Neuigkeit aus Versehen auszuplaudern – denn sie hatte einen bestimmten Plan für die Bekanntmachung!

In ihrer Instagram-Story teilte Sarafina die ersten Worte nach der Veröffentlichung ihrer Baby-News: "Jetzt wisst ihr hoffentlich, warum es die letzten Wochen so ruhig hier war". Aus Angst etwas Auffälliges zu sagen, wodurch ihre Fans vorzeitig auf ihr kleines Geheimnis kommen könnten, hielt sie sich eher von der Plattform fern. Das TV-Sternchen wollte unbedingt bis zum 24. Dezember warten, "weil es war die ganze Zeit geplant, dass wir euch das zu unserem 10-Jährigen erzählen", erklärte die werdende Mutter. Sie kombinierte somit den Enthüllungspost mit einem Liebesgeständnis zum Jahrestag. "Wir sind sehr sehr glücklich", strahlte die Influencerin in die Kamera.

Wer sich ebenfalls sehr freut, ist Familienoberhaupt Silvia Wollny (55). Und das bewies sie mit folgenden Worten unter einem Bild der werdenden Eltern im Internet: "Ich habe mich so unendlich gefreut, als ich diese Nachricht von euch bekommen habe. Das schönste Weihnachtsgeschenk", betonte die 55-Jährige.

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Peter Heck und Sarafina Wollny, Reality-TV-Bekanntheiten

Anzeige

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Oberhaupt der TV-Großfamilie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de