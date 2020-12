Rebecca Mir (29) lässt erneut ordentlich die Hüften kreisen! Anfang Dezember ging die ehemalige Germany's next Topmodel-Finalistin mit einer überraschenden Nachricht an die Öffentlichkeit: Fünf Jahre nach ihrer Hochzeit erwarten das Model und sein Ehemann Massimo Sinató (40) ihr erstes gemeinsames Kind. Mit Details über ihr Ungeborenes halten sich die beiden aktuell aber noch zurück. In einem neuen Video zeigte Rebecca nun jedoch, wie wohl sie sich mit ihrer Babykugel fühlt.

Offenbar herrscht bei Familie Sinató-Mir kurz vor den Feiertagen absolute Weihnachtsstimmung. Das bewiesen die werdende Mutter und der Tänzer jetzt mit einem Clip auf der Social-Media-Plattform TikTok. Zu dem Song "Tap In X Sleigh Bells" dekorierte sich der Weihnachtsbaum des Pärchens wie von selbst, während Massimo und seine Liebste – mit weihnachtlichen Accessoires geschmückt – zeigten, dass sie wirklich Rhythmus im Blut haben. Zu dem Video, in dem die Mutter in spe ein bodenlanges Wollkleid trägt, das ihre neuen Rundungen gut umspielt, schrieb sie im Netz: "4 Meter Baum schmücken."

Für ihre Fans wurde der XXL-Tannenbaum im Hintergrund neben der schwangeren Rebecca aber offenbar zur Nebensache. "Ich habe die ganze Zeit auf euch geschaut und nicht bemerkt, dass sich was ändert, bis ich eure Videobeschreibung gelesen habe", schrieb eine Followerin unter dem Beitrag, der die schrittweise Verschönerung des Baumes beim Anblick der 28-Jährigen zunächst überhaupt nicht auffiel.

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir, Model

Instagram / massimo__sinato Massimo Sinató und Rebecca Mir, 2020

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir im August 2020

