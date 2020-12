Victoria Beckham (46) gedenkt Stella Tennant. Vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass Stella im Alter von 50 Jahren unerwartet verstorben war – zur Todesursache gibt es noch keine öffentlichen Informationen. In den 90er-Jahren machte sie sich einen Namen als gefragtes Model: So wurde auch Victoria auf die Schottin aufmerksam. Nach ihrem Tod verfasste das Ex-Spice Girl nun einen Social-Media-Post in Gedenken an die einstige Laufstegbekanntheit.

Stella eröffnete im Jahr 2018 Victorias erste Londoner Fashion Week-Show. Auf Instagram teilte die Frau von David Beckham (45) jetzt ein Foto des Models von diesem Tag. "Ich bin so traurig über die schreckliche Nachricht", schrieb die Britin unter dem Foto. Victoria fühle sich geehrt, dass Stella damals diesen Platz in ihrer Show einnahm. "Sie war ein unglaubliches Talent und jemand, zu dem ich aufgeschaut habe", schrieb sie ihre Gedanken nieder.

Stellas Familie veröffentlichte laut Mirror ein Statement zum Tod des Models. "Mit großer Trauer müssen wir mitteilen, dass Stella Tennant am 22. Dezember 2020 verstorben ist. Stella war eine wunderbare Frau und eine Inspiration für uns alle. Sie wird sehr vermisst werden", lauteten die Zeilen.

Anzeige

Getty Images Stella Tennant, 2019

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Modedesignerin

Anzeige

Getty Images Stella Tennant im Mai 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de