Diese Weihnachtsgrüße gingen wohl nach hinten los! Demi Moore (58) verbringt die Vorweihnachtszeit nicht nur gemeinsam mit ihren Töchtern Rumer (32) und Tallulah Willis (26) und deren Freund Dillon Buss – sondern auch mit einigen Hunden. Dementsprechend drehte die Familie nun eine Runde mit den Fellnasen durch einen verschneiten Wald und hielt den Moment für Demis Fans mit der Kamera fest – für das Foto gab es jedoch nicht nur Lob...

Während das Instagram-Bild, auf dem die Rasselbande zu sehen ist, bei vielen Followern der Schauspielerin extrem gut ankam, machten sich andere deswegen ziemlich große Sorgen – und zwar um Demis Vierbeiner: "Tolles Foto, aber ich denke, du solltest den Hunden einen Pulli anziehen, meinst du nicht?", merkte ein Nutzer an – und auch ein anderer wunderte sich: "Frieren die Hunde nicht?"

Dass Demi und ihren Töchtern das Wohlbefinden ihrer Tiere egal ist, ist jedoch eher unwahrscheinlich – allesamt scheinen nämlich völlig vernarrt in ihre insgesamt zwölf Hunde zu sein. Tallulah hatte in einem Gespräch mit dem Magazin Self erklärt: "Ich bin ganz besessen von Hunden. Eines meiner verrückten Hobbys ist es, Hunde für meine Freunde zu finden."

