Sarafina Wollny erlebt gerade ein echtes Weihnachtswunder! Die Tochter von Silvia Wollny (55) und ihr Mann Peter (27) hatten sich schon seit langer Zeit Nachwuchs gewünscht. Genau genommen arbeiten die beiden seit mehr als sechs Jahren an der Familienplanung. Das Glück war ihnen aber nie vergönnt – bis jetzt: An Heiligabend verkündete die 25-Jährige, dass sie in freudiger Erwartung ist. Gegenüber Promiflash gibt sie nun weitere Details preis!

Wann wird der Sprössling von Sarafina und Peter das Licht der Welt erblicken? Das dauert tatsächlich noch ein Weilchen. Die TV-Bekanntheit ist aktuell erst im dritten Monat, wie sie Promiflash verrät. Auch in Bezug auf ihre Gesundheit während der Schwangerschaft teilt Sarafina Einzelheiten: "Ich hatte die letzte Zeit viel mit Übelkeit zu kämpfen, aber das nehme ich gerne auf mich."

Die Die Wollnys-Bekanntheit könnte gerade kaum glücklicher sein. "Nächstes Jahr halten wir unser Wunder in den Armen", freute sie sich an Heiligabend auf Instagram auf ihr noch ungeborenes Kind. Hättet ihr gerne weitere Schwangerschaftseinblicke von Sarafina? Stimmt unten in der Umfrage ab!

Instagram / wollnysilvia Peter und Sarafina Wollny

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny

RTL II; "Die große Wollny-Hochzeit – Sarafina traut sich!" Sarafina Wollny und ihr Mann Peter bei ihrer Hochzeit

Hättet ihr gerne weitere Schwangerschaftseinblicke von Sarafina?



