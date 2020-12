2013 startete Ekaterina Leonova (33) bei Let's Dance und gewann mit ihren jeweiligen Promi-Partnern die Tanzshow gleich drei Mal. Die 33-Jährige holte sich 2017 mit Gil Ofarim (38), 2018 mit Ingolf Lück (62) und 2019 mit Pascal Hens (40) nicht nur den Sieg, sondern tanzte sich auch Jahr für Jahr in die Herzen der Zuschauer. Doch offenbar hatte die Russin nicht immer so ein selbstbewusstes Auftreten wie auf der Tanzfläche der RTL-Show. Ekat sah sich früher wegen ihres Körpers gemeinen Attacken ausgesetzt.

Die dreifache Show-Gewinnerin berichtete auf ihrer Instagram-Seite offen, dass sie wegen ihres Aussehens gemobbt wurde. "Alle Kinder meiner Klasse wurden größer und erwachsener. Mädels haben schon die weiblichen Formen bekommen und ich? Ich hatte nicht mal die Ansätze der Weiblichkeit", erzählte sie in ihrem Post. Als sie 15 Jahre war, sei sie die Kleinste in ihrer Klasse gewesen und mit 1,46 Metern 20 Zentimeter kleiner die meisten in ihrem Alter. Sie habe sogar ihren Klassenkameradinnen beweisen müssen, dass sie "nicht einfach so" einen BH trage: "Ich erinnere mich, wie die Mädels aus meiner Klasse mich im WC in eine Ecke gedrängt und gefordert haben, meinen BH auszuziehen."

Nur knapp ein Jahr später hatte Ekat dann einen Wachstumsschub und wuchs enorme 25 Zentimeter. Doch auch das machte der "Let's Dance"-Mentorin zu schaffen. "Nach jeder Drehung war es mir echt übel, nach fünf Minuten im Auto musste ich brechen, mein Körper war gar nicht unter meiner Kontrolle", offenbarte sie. Ihr Tanzpartner habe ihr leidgetan: "Ich machte mit meinen langen, langsamen und unkontrollierten Bewegungen den ganzen Tanz nur kaputt."

Instagram / ekatleonova Tänzerin Ekaterina Leonova

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und ihr Tanzpartner Vlad

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova mit ihrem Tanzpartner Evgenii

