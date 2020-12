Kein frohes Fest für Nico Schwanz! Für das Male-Model läuft es privat zuletzt eher mittelprächtig. Zwar erwarten er und Ex-Bachelor in Paradise-Beauty Julia Prokopy (25) ein gemeinsames Kind, trotzdem gaben sie kürzlich ihre Trennung bekannt. Dazu kam noch, dass es Nico auch gesundheitlich nicht gutging. Kurz vor Weihnachten berichtete der 42-Jährige, dass er bereits seit Tagen das Bett hüten muss und schon sieben Kilo Körpergewicht verlor. Jetzt verschlimmerte sich sein Zustand noch: Nico musste notoperiert werden!

In seiner Instagram-Story erklärte der Blondschopf seinen Followern: "Es ist viel schlechter geworden. Das heißt für mich: Not-OP!" Mit dieser Nachricht meldete er sich am späten Heiligabend direkt aus dem Krankenbett. Nach dem Eingriff gab Nico bisher kein weiteres Update. Doch woran ist er überhaupt erkrankt? "Ich habe eine starke Angina, die falsch behandelt worden ist. Es hat sich ein großer Abzess in meinem Hals gebildet, der versucht, die Luftröhre abzudrücken."

Einen Tag zuvor hieß es noch, dass Nico sich bereits auf dem Weg der Besserung befinde. Ein Arzt besuchte den Ex-Freund von Saskia Atzerodt (28) sogar zu Hause. Nico meinte zu diesem Zeitpunkt schon, dass er seine Gesundheit in Zukunft in jedem Fall mehr zu schätzen wissen werde.

Anzeige

Jürgen Wunderlich Fotodesign Nico Schwanz und Julia Prokopy

Anzeige

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz, TV-Bekanntheit

Anzeige

Getty Images Nico Schwanz in Düsseldorf 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de