Weihnachten mal anders! Janni (30) und Peer Kusmagk (45) haben es sich eigentlich zur Tradition gemacht, die Feiertage zum Ende eines jeden Jahres stets in einem anderen Land zu verbringen. Auch dieses Jahr überlegten die Surferin und der Moderator noch kurz vor dem Fest, nach Fuerteventura zu fliegen. Schließlich entschieden sie sich allerdings dagegen – sie verbringen die Tage zum allerersten Mal in ihren eigenen vier Wänden in Potsdam. Einen Rückblick zu früheren Weihnachtsritualen lässt sich Janni da aber keineswegs nehmen – und der ist ganz schön sexy!

An Heiligabend veröffentlichte die Profi-Sportlerin ein Instagram-Bild von sich aus früherer Zeit. Darauf zu sehen: Janni auf einem Surfbrett, gekleidet in einem aufreizenden Weihnachtskostüm. Die zweifache Mutter, die auf Sylt geboren und auf Fuerteventura aufgewachsen ist, berichtete ihren Followern erst kürzlich, dass es für sie früher zu jedem Weihnachtsfest gehörte, am Morgen des Heiligen Abends eine Runde surfen zu gehen. Ob sie dabei jedes Mal so gekleidet war, verriet sie allerdings nicht.

In diesem Jahr muss Janni zwar auf ihre früheren Gewohnheiten verzichten, dafür genießt sie mit ihrem Mann Peer und ihren beiden Kindern Yoko (1) und Emil-Ocean (3) ein paar schöne Tage zu viert. Mit dem erweiterten Familienkreis zelebrieren die Kusmagks zudem eine virtuelle Bescherung.

Instagram / janniundpeer Janni, Peer und Yoko Kusmagk

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk im Dezember 2020

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk, 2020

