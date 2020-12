Fiona Erdmann (32) ist ganz vernarrt in ihren Sohn! Im vergangenen August durfte sich die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin mit freudigen Nachrichten bei ihren Fans melden: Ihr Kind Leo Luan ist endlich auf der Welt und der ganze Stolz seiner berühmten Mutter. Die 32-Jährige schützt ihren Schatz zwar vor der Öffentlichkeit und vermeidet es deshalb, sein Gesicht zu zeigen – mit Liebesbekundungen hält sie sich im Netz deshalb aber nicht zurück: Erst am Donnerstag widmet sie ihm einen besonders rührenden Post!

"Du und ich. Unendliche Liebe!", schreibt die Beauty zu einem Instagram-Foto, auf dem sie Leo an einem Strand in ihrer Wahlheimat Dubai fest im Arm hält. "Wie sehr ich diesen kleinen, süßen Mann liebe! Dieses Gefühl, Leo in den Arm zu nehmen und zu knuddeln, ist einfach unbeschreiblich schön", schwärmt sie. Sie geht zwar davon aus, dass kein anderer die tiefen Emotionen, die sie hegt, genauso nachempfinden kann – hofft aber, dass man "die Liebe durch das Foto" ein wenig nachspüren kann.

Tatsächlich scheint Fiona das zu gelingen: Es melden sich nicht nur zahlreiche Fans mit Herzchen-Emojis unter dem Netz-Beitrag – viele Mütter erklären außerdem, dass sie für ihre Kinder genauso stark empfinden würden: "Ich habe auch zwei Kinder und kann dieses Gefühl so gut nachvollziehen! Genieße es", rät ihr beispielsweise eine Userin.

