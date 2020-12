Auch wenn in diesem Jahr alles anders ist – Prinz Charles (72) und Herzogin Camilla (73) zaubern ihren Fans dennoch ein Lächeln aufs Gesicht! Am gestrigen Heiligabend fand erstmals kein großes Familientreffen der britischen Königsfamilie zu Weihnachten statt: Die traditionelle Zusammenkunft der Queen (94), Prinz William (38) und Co. auf Sandringham musste wegen der Gesundheitskrise abgesagt werden. Stattdessen hat jedes Paar für sich gefeiert. So auch Charles und Camilla, die ihre Fans jetzt mit einem niedlichen Schnappschuss zu Weihnachten begeistern.

Auf seinem offiziellen Instagram-Kanal veröffentlichte das Paar nun eine zauberhafte Aufnahme von sich, die in ihrer Familienresidenz Highgrove House in Gloucestershire entstanden ist – wo sie dieses Jahr offenbar ihre Feiertage verbringen. Auf dem Foto posieren Charles und Camilla in legeren Klamotten vor ihrem Haus und halten je einen Wanderstock in die Kamera. Charles ist zudem mit einem Fernglas ausgestattet. Beide wirken sehr entspannt. Ob die beiden die Weihnachtsfeiertage wohl in der Natur verbringen?

In der Bildunterschrift schreiben der Prinz von Wales und seine Gattin: "Wir wünschen euch allen fröhliche Weihnachten – und hoffen, dass das nächste Jahr besser wird." Ihre Fans freuen sich natürlich riesig über die süßen Grüße und überschlagen sich in den Kommentaren geradezu mit Antworten: "Danke! Auch für euch frohe Weihnachten! Bleibt gesund", schreibt nur einer von vielen Abonnenten.

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla im Dezember 2020

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla im Juni 2020

Instagram / clarencehouse Die Weihnachtskarte von Prinz Charles und seiner Ehefrau Camilla

