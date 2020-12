Mariah Carey (50) wird für ihren Megahit "All I Want For Christmas Is You" geehrt! Dieser Song ist – alle Jahre wieder – nicht mehr aus den Charts wegzudenken. 1994 veröffentlichte die Sängerin den Titel auf ihrem Album "Merry Christmas" – und beides ging sofort durch die Decke. Alleine mit "All I Want For Christmas Is You" soll Mariah jährlich mehrere Millionen verdienen. Jetzt wurde die Pop-Diva für diesen Megaerfolg von ihrem Plattenlabel mit einer Plakette ausgezeichnet.

Auf Instagram teilte die 50-Jährige jetzt einen kurzen Clip, in dem sie diese besondere – in Geschenkpapier eingewickelte – Auszeichnung auspackt. Die Plakette stammt zwar von ihrem Label, doch ihre Zwillinge Monroe (9) und Moroccan (9) durften ihre Mama damit überraschen. Auf der Tafel sind noch einmal alle 21 Länder ausgezählt, in denen "All I Want For Christmas Is You" oder "Merry Christmas" Platinstatus erreicht haben. "Ich bin so, so dankbar für jeden Fan in jedem Land auf der ganzen Welt für eure niemals endende Liebe und Unterstützung", schrieb sie zu ihrem Post.

Auch in Deutschland können die Mariah-Fans offenbar gar nicht genug von ihrem Weihnachtsklassiker bekommen. Schon Anfang Dezember landete "All I Want For Christmas Is You" in diesem Jahr erneut in den Charts auf Platz eins. Dicht gefolgt natürlich von dem Wham!-Klassiker "Last Christmas".

Getty Images Mariah Carey, September 2017 in Washington

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihren Kindern

Instagram / mariahcarey Mariah Carey, "All I Want For Christmas Is You"-Interpretin

