Im August ist Jasi_xx3 zum ersten Mal Mutter geworden – mit gerade einmal 17 Jahren. Die Geburt ihrer Tochter hat das Leben der erfolgreichen TikTokerin ziemlich auf den Kopf gestellt. Inzwischen sind Jasi und die kleine Eleyna längst ein eingespieltes Team, die junge Mutter ist glücklich und kommt gut mit ihrer neuen Rolle klar. In den letzten Zügen des Jahres schwelgt sie nun in Erinnerungen und denkt an ihre Schwangerschaft zurück.

Rund vier Monate ist es nun her, dass Eleyna das Licht der Welt erblickt hat. In einem aktuellen Post auf Instagram denkt Jasi an ihre Zeit als werdende Mutti nach – und wird dabei fast ein wenig nostalgisch. "Ich hätte nie gedacht, dass ich es vermissen würde, schwanger zu sein", schreibt die mittlerweile 18-Jährige zu einem Schnappschuss, auf dem sie mit ihrem Babybauch zu sehen ist.

Obwohl Jasi ihr Töchterchen über alles liebt und rundum zufrieden mit ihrem Mutter-Dasein ist, eine Sache fehlt der Web-Videoproduzentin wohl schon ein bisschen: "Das Wegfahren in andere Städte – auch um dort etwas mit meinen Internetfreunden zu unternehmen", gab sie neulich in einer Instagram-Fragerunde zu.

