Sie wollen den nächsten Schritt wagen! Nachdem im Sommer 2019 bereits die Gerüchteküche um eine mögliche Beziehung von Shawn Mendes (22) und Camila Cabello (23) brodelte, machten sie ihre Beziehung kurz darauf öffentlich. Seitdem sind die beiden Musiker offenbar unzertrennlich – zuletzt verbrachten sie sogar die Quarantäne zusammen. Nun wollen die beiden Turteltauben schon bald nach einem gemeinsamen Zuhause Ausschau halten.

Shawn ist aus seiner Heimat Kanada auch mal kältere Temperaturen gewohnt – mittlerweile genießt er aber wohl lieber die Sonne in Miami, berichtet nun Hollywood Life. Denn dort wohnt auch Camila und anscheinend sucht das Paar jetzt in der sonnigen Stadt nach einem gemeinsamen neuen Zuhause. Aktuell ist Shawn in Miami in einer Airbnb-Unterkunft untergekommen – und das hat einen Grund: Er wolle Camila nicht von der Arbeit an ihren neuen Songs ablenken, erklärte der 22-Jährige. "Ich möchte ihren kreativen Flow nicht unterbrechen", sagte er.

Erst vor wenigen Tagen überraschte das Paar seine Fans mit einem Duett. Ihr neues gemeinsames Lied "The Christmas Song" kommt bei den Fans super an! "Wow, das ist wunderschön!" und "Ich kann es einfach nicht fassen, wie unglaublich perfekt ihre Stimmen zueinander passen", feiern die Fans den Track momentan bei YouTube.

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello

Instagram / shawnmendes Camila Cabello und Shawn Mendes im November 2020

Backgrid / ActionPress Camila Cabello und Shawn Mendes im März 2020

