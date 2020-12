Großer Ärger in der Familie von Herzogin Meghan (39)! In den vergangenen Jahren hatte die Halbschwester der ehemaligen Schauspielerin immer wieder Schlagzeilen gemacht: Samantha Grant hatte wiederholt hart gegen die Frau von Prinz Harry (36) geschossen, sie beleidigt und intime Details ausgeplaudert. Nun gibt es erneut unangenehme News von der US-Amerikanerin: ihr Mann Mark Phillips wurde wegen häuslicher Gewalt angezeigt!

Wie Daily Mail berichtet, wurde der Schwager der Herzogin bereits am 14. Dezember verhaftet. Der 62-Jährige soll seine Frau am frühen Morgen gewalttätig angegangen haben, weil die im Rollstuhl sitzende Samantha seine Hilfe beim Toilettengang verlangt habe. Während eines Krampfanfalls habe er der 56-Jährigen dann ins Gesicht geschlagen. Noch am selben Tag sei Mark zwar aus der Haft entlassen worden – im neuen Jahr muss er sich jedoch vor Gericht für seine Tat verantworten.

Es war nicht das erste Mal, dass die Polizei bei dem Ehepaar anrücken musste: Laut dem Web-Magazin sollen die Beamten bereits mehrfach zu dem Haus der beiden gerufen worden sein, weil Mark seine Frau angegriffen habe. Auch Samanthas Ex-Mann soll in mehrere Vorfälle mit den beiden verwickelt gewesen sein.

Kevin Manning/MEGA Samantha Grant, Halbschwester von Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2019

Twitter / Samantha Markle Samantha Markle, Halbschwester von Herzogin Meghan

