Ist Andrej Mangold (33) womöglich schon bald wieder im TV zu sehen? Zuletzt hatte der einstige Bachelor gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Jennifer Lange (27) in dem beliebten Format Das Sommerhaus der Stars für ordentlich Aufruhr gesorgt. Seitdem spekulieren einige Fans, dass der Fitness-Fan womöglich an der Dschungelcamp-Ersatzshow, die Mitte Januar startet, teilnimmt. Doch ist Andrej etwa tatsächlich als Kandidat bei der Dschungelshow dabei? Das deutete der Ex-Rosenverteiler jetzt zumindest im Netz an...

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wurde Andrej jetzt von einem Fan gefragt, ob er Interesse daran habe, in Zukunft einmal ins Dschungelcamp einzuziehen – und diese Frage beantwortete der Basketballer zumindest mit keinem klaren Nein: Stattdessen erwiderte er die Nachricht des Fans mit einem Psst-Emoji und drei Symbolen von Insekten. Gab Andrej damit also womöglich einen ersten Hinweis auf sein nächstes Reality-TV-Projekt?

Immerhin gab der 33-Jährige zusätzlich bekannt, dass bei ihm im kommenden Jahr TV-Projekte in Planung seien. "Mein Management und ich sind in Gesprächen für nächstes Jahr", betonte er auf der Fotoplattform. Zwar sei es aufgrund der aktuellen Lage etwas schwierig, auf lange Sicht zu planen – dennoch versicherte er: "Sobald es News gibt, gebe ich Bescheid! Ich bin aber optimistisch, dass ihr mich auch in 2021 wieder im TV sehen werdet!"

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold im Juli 2020 in Berlin

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold, deutscher Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de