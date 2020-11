Wurde er etwa völlig falsch dargestellt? Gegen Andrej Mangold (33) wurden nach seiner Teilnahme an der aktuellen Sommerhaus-Staffel schwere Vorwürfe erhoben: Er soll Eva Benetatou (28) aufgrund ihrer bestehenden Fehde gemobbt und die anderen Kandidaten gegen sie und ihren Verlobten Chris ziemlich heftig aufgehetzt haben. Das kostete den Profibasketballer einige Symphatiepunkte: Viele ehemalige Fans wandten sich gegen den einst so beliebten Bachelor – etwa komplett zu Unrecht?

Das behauptet Andrej nun im Interview mit Bild. "Wir wurden in ein sehr negatives Licht gerückt. Superschade, dass man hier keinen neutraleren Weg gehen konnte", stellt der gebürtige Hannoveraner fest. Der Sportler kann sogar ein konkretes Beispiel benennen: Es sei nämlich auch vorgekommen, dass andere Kandidaten auf ihn zugekommen seien, um taktische Strategien zu besprechen. "Das Anfangsbild setzt aber erst dann ein, wenn ich sage: 'Ja dann lass uns mal sprechen.' So sieht es aus, als ob immer ich der Initiator dieser Gespräche war", meint der Influencer.

Doch das seien nicht die einzigen relevanten Szenen, die einfach unterschlagen worden seien: Eva und Chris sollen gestichelt und provoziert haben. "Das Bild setzte erst dann ein, wenn wir darauf irgendwann emotional reagiert haben. So sieht es wiederum so aus, als ob wir immer wieder gegen sie schießen würden, was nicht der Fall war", beteuert der Ex-Rosenkavalier.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Jennifer Lange und Andrej Mangold bei der Sommerhaus-Reunion 2020

Anzeige

ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange, Reality-TV-Stars

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Chris Broy und Evanthia Benetatou, Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de