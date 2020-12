Johannes Hallers (32) Herz läuft gerade über vor Glück! Auch wenn er Jessica Paszkas (30) Herz 2014 bei der Bachelorette nicht für sich gewinnen konnte, hat der ehemalige Rosen-Boy die Beauty am Ende doch noch erobert – und zwar im Eiltempo! Nachdem sie im Oktober ihre Beziehung offiziell gemacht haben, verkündeten sie Mitte Dezember, dass sie schon ein gemeinsames Baby erwarten. Heute gaben sie obendrauf ihre Verlobung bekannt. Dem einen oder anderen würde das alles vielleicht ein bisschen zu schnell gehen... Doch Johannes könnte tatsächlich nicht glücklicher sein!

In seiner Instagram-Story berichtete der 32-Jährige jetzt von seinen Plänen für den ersten Weihnachtsfeiertag – sichtbar gerührt: "Wir fahren jetzt zu meiner Familie an den Bodensee. Das erste Weihnachten mit meiner zukünftigen Frau, meinem ungeborenen Baby und vielleicht sogar weiße Weihnachten. So ein bisschen wie im Märchen." So emotional erleben seine Fans den Influencer selten – er wirkt wie ausgewechselt!

Auch sein erstes Statement zur Verlobung dürfte dem einen oder anderen Abonnenten einen Seufzer entlockt haben: "Mit diesem 'Ja' hat Jessica mich zum glücklichsten Mann der Welt gemacht. Sie ist die perfekte Frau für mich. Das Einzige, was ich an ihr ändern wollte, war ihr Nachname", schwärmte Johannes.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszkas Verlobungsring von Johannes Haller

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller im Dezember 2020

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

