Sie hat ihnen den nötigen Kick gegeben! Sängerin Adele (32) präsentierte dieses Jahr ganz stolz ihre neue Figur: Laut Medienberichten habe die Britin ganze 45 Kilo an Gewicht verloren. Um ihren Traum-Body zu erhalten, soll sie lediglich 1.000 Kalorien am Tag konsumiert haben. Bei ihren Fans sorgte die Transformation aber nicht nur für Begeisterung, sondern verhalf manchen sogar zu neuer Motivation: Adeles Doubles wollen mit der Musikerin nun nämlich gleichziehen!

Das verrieten einige Imitatorinnen gegenüber The Sun. Seit 2012 verdient Katie Markham ihr Geld, indem sie Songs wie "Someone Like You" performt. Nachdem ihr Idol den Schritt gewagt hat, möchte auch sie sich nun um ihren Körper kümmern. "Ihr Gewichtsverlust hat mir wirklich den Arschtritt versetzt, mich zu bewegen und etwas für mich selbst zu tun", erklärte die 37-Jährige. Ebenfalls abnehmen möchte Maria Herriott – sie betitelte die Gesangsikone sogar als die "ultimative Schlankheits-Inspiration".

Obwohl ihr Abnehmerfolg hohe Wellen geschlagen und bei Nachahmern viel Anklang gefunden hat, scheint die "Skyfall"-Interpretin kein Kapital daraus schlagen zu wollen. Ein Informant meinte zu wissen, dass Adele Werbeverträge von Diät-Firmen in Höhe von 44 Millionen Euro ausgeschlagen habe. "Sie will auf keinen Fall eine Art 'Kardashian-Klon' werden", behauptete er im The Sun-Interview und bezog sich auf Kim Kardashian (40) und Co., die durch solche Werbung eine Menge Geld verdienen.

Instagram / adele Adele, Sängerin

Backgrid Adele, Januar 2020

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im November 2020

