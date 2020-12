Billie Eilish (19) plant eine große optische Veränderung! Die US-amerikanische Musikerin stürmte mit ihren Hits wie "Lovely", "bad guy" und auch "ocean eyes" nicht nur die internationalen Charts, sondern wurde für ihre musikalische Leistung auch mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet – und dabei hat sie ihre grün gefärbten Haare als ihr Markenzeichen etabliert. Doch von denen will sie sich bald verabschieden: Billie plant, sich demnächst einer haarigen Typveränderung zu unterziehen!

Wie Billie jetzt in ihrer Instagram-Story berichtete, hätten sich einige Fans über ihre Haarfarbe lustig gemacht – doch damit soll bald Schluss sein. Sobald der Dokumentarfilm "Billie Eilish: The World’s a Little Blurry" auf dem Markt sei, wolle sie eine große Veränderung vornehmen. "Ich ändere [meine Haarfarbe], wenn die Doku rauskommt", stellte die "bad guy"-Interpretin klar und betonte: "Es wird das Ende einer Ära sein. Ich werde eine neue Ära einläuten."

Billie hatte ihren Fans bereits vor einigen Tagen einen kleinen Vorgeschmack auf die Doku gegeben: Auf der Fotoplattform hatte sie einen rund zweiminütigen Trailer des Projekts geteilt. Zudem hatte sie auch bekannt gegeben, dass der Film ab dem 26. Februar 2021 auf Apple TV+ zu sehen sein werde – und das dürfte bedeuten, dass Billies Supporter nicht mehr allzu lange auf die neue Frisur ihres Idols warten müssen...

Instagram / billieeilish Billie Eilish im November 2020

Getty Images Billie Eilish, Musikerin

Getty Images Billie Eilish bei den Grammy Awards 2020

