Margarita Nigmatullin (25) möchte wohl endlich kein Geheimnis mehr aus ihrem Liebesleben machen. Die ehemalige Köln 50667-Schauspielerin zeigte sich im Netz zuletzt immer wieder mit einem Mann an ihrer Seite – dem Tänzer Marvin Conen, mit dem sie schon im Musikvideo zu ihrer eigenen Single verturtelt zu sehen war. Die Fans der zwei spekulierten schnell über eine Liaison. Doch Maddy und Marvin hielten sich bedeckt – bis jetzt! Die Influencerin bestätigte nun ihre Beziehung zu dem Hottie.

Wer etwas über den Beziehungsstatus der Vodka-Liebhaberin erfahren möchte, muss ganz genau hinschauen. Auf Instagram postete Maddy ein Reel. Inhalt des Videos: Geht die Schauspielerin nach links, ist sie single – geht sie nach rechts, ist sie vergeben. Tatsächlich sieht man die Brünette, wie sie sich im Clip eindeutig zur rechten Seite hinbewegt. Demnach ist sie in festen Händen.

Und an wen ist Maddy vergeben? Natürlich an den Mann, der aktuell nicht von ihrer Seite zu weichen scheint: Marvin. Der Tänzer veröffentlichte in seiner Story tatsächlich ein erstes Kussbild mit seiner Freundin und bestätigte die Beziehung so seinerseits.

Instagram / marvinconen Maddy Nigmatullin und Marvin Conen

Instagram / maddynigmatullin Maddy Nigmatullin, TV-Star

Instagram / marvinconen Schauspielerin Maddy Nigmatullin und Tänzer Marvin Conen

