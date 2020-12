Tanja Tischewitsch (31) gibt einen seltenen Einblick in ihr Mama-Leben! Rund zwei Jahre nach ihrer Teilnahme an der Castingshow DSDS im Jahr 2014 hatte die Beauty gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Thomas Radeck ein Baby bekommen. Heute ist ihr Sohn Ben schon fast fünf Jahre alt – und natürlich der ganze Stolz seiner Mutter. Die Ex-Dschungelcamperin zeigt ihren Spross dennoch selten in der Öffentlichkeit. Nun machte Tanja jedoch mal eine Ausnahme und veröffentlichte ein süßes Foto mit ihrem Sohnemann!

In ihrer Instagram-Story grüßte die 31-Jährige jetzt aus ihrem Malediven-Urlaub – unter den Aufnahmen war auch ein seltenes Bild mit Ben: Darauf kniet Tanja im Badeanzug an einer flachen Stelle im Meer und umfasst liebevoll ihren Sohn, der auf ihrem Schoss sitzt. Dabei fällt auf: Ben hat hier kaum noch Platz, denn er ist schon ganz schön groß geworden!

Ihre restlichen Malediven-Updates hingegen fallen gewohnt sexy aus. Auf einem besonders heißen Bikini-Selfie trägt Tanja ein dramatisches Augen-Make-up und lässt tief in ihr XXL-Dekolleté blicken. Was sagt ihr dazu, dass sie zwischen all den verführerischen Schnappschüssen ausnahmsweise auch mal wieder ein Bild mit Ben gezeigt hat? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / tanjatischewitsch Tanja Tischewitsch, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / tanjatischewitsch Tanja Tischewitsch, Ex-DSDS-Kandidatin

Anzeige

Instagram / tanjatischewitsch Tanja Tischewitsch, Ex-DSDS-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de