Diesen Produktionsfehler nutzen Davide Tolone (21) und Siria Campanozzi (21) knallhart aus! Die ehemaligen Temptation Island-Teilnehmer stehen bei #CoupleChallenge aktuell auf der Abschussliste. Zusammen mit den Radiomoderatorinnen Anna Orlova und Tatiana Corrado Rahimkhan müssen sie in der Exit-Challenge antreten und um den Verbleib im Camp kämpfen. So richtig rund läuft der Versuch, aus dem Holzverließ auszubrechen, bei dem Paar nicht – bis es bemerkt: Das Schloss ist gar nicht richtig verschlossen.

Mit Mühe und Not kämpfen sich die Dunkelhaarige und ihr Liebster durch die schier unmöglichen Aufgaben, um die richtigen Ziffern für die Zahlenschloss-Kombination zusammenzutragen und schaffen es am Ende sogar in den nächsten Raum. Dort erwartet sie ein neues Schloss sowie verschiedene Schlüssel, die in Mausefallen versteckt sind. Während Davide noch nach dem passenden Schlüssel sucht, hat Siria die Tür aber längst öffnen können: Denn ihr Schloss war zwar verschlossen – aber nicht in die Tür eingehängt. Ohne ihre Aufgabe gelöst zu haben, stürzen beide ins nächste Zimmer.

Ob die Schummelei den TV-Stars am Ende den Sieg bescheren wird? Das zeigt sich erst am Buzzer. Nachdem die Strafminuten abgewartet sind, öffnet sich die Schranke und das Siegerpaar kann sich per Knopfdruck die Plätze im Camp sichern. Hat die Set-Panne den 21-Jährigen dabei geholfen?

Noch mehr Infos zu "#CoupleChallenge" findet ihr bei TVNow.

Anzeige

TVNow Tati und Anna bei "#CoupleChallenge"

Anzeige

Instagram / siriacampanozzi Davide Tolone und Siria Campanozzi, Reality-Pärchen

Anzeige

TVNow Eine Challenge bei "#CoupleChallenge"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de