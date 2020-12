Da hat der Weihnachtsmann aber ein besonders schönes Geschenk gebracht! Im Sommer dieses Jahres gab David Henrie (31) seinen Fans zuckersüße Neuigkeiten bekannt: Der "Die Zauberer vom Waverly Place"-Star und seine Ehefrau Maria erwarteten ihr zweites Kind. Vor wenigen Tagen war es dann endlich so weit: David und Maria konnten an Weihnachten ihren Sohn auf der Welt willkommen heißen – und geben jetzt erste Details preis!

Die tolle Nachricht verkündet der Schauspieler nun auf seinem Instagram-Account. Mit einem Schnappschuss aus dem Krankenhaus lässt er die ganze Welt an seinem Glück teilhaben und schreibt: "Ein Weihnachtsbaby! Was für eine Nacht. James Thomas Augustine Emanuel Henrie wurde am 25. Dezember abends um halb zehn geboren." Vor allem auf seine Frau, die die Geburt ganz ohne Schmerzmittel überstand, sei David besonders stolz.

Die Geburt ihres zweiten Kindes bedeutet dem Serienstar und seiner Gattin alles – vor allem, weil ihr Sohnemann an einem besonderen Geburtstag zur Welt gekommen ist. "Abgesehen davon, dass er sich den Tag mit keinem Geringeren als Jesus teilt, segnet er uns auf besondere Weise, indem er an dem Tag geboren wird, an dem wir vor einem Jahr unsere vierte Fehlgeburt hatten", verrät David in seinem Beitrag weiter.

Anzeige

Instagram / davidhenrie David Henries Frau mit ihrem Baby

Anzeige

Instagram / davidhenrie David Henrie mit seiner Tochter Pia

Anzeige

Instagram / davidhenrie David Henrie mir seiner Frau Maria

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de