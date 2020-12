Steph Claire Smith (26) muss über die Feiertage eine Menge Kritik einstecken! Das australische Model und sein Mann Josh Miller gaben im Oktober große Neuigkeiten bekannt: Knapp ein Jahr nach ihrer Hochzeit erwarten die Eheleute ihr erstes Baby! Schon im April soll der Nachwuchs das Licht der Welt erblicken. Doch noch zuvor muss Steph jetzt einen Shitstorm über sich ergehen lassen – und zwar wegen eines Weinglases!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 25-Jährige am Freitag ein Foto, das die Hasswelle auslöste: Mit einem breiten Grinsen schaut die Blondine in die Kamera, streckt ihre runde Körpermitte heraus – und hält dabei ein Glas Rosé in der Hand. Ihre Follower rasteten daraufhin förmlich aus: "Bitte sag mir, dass du keinen Alkohol trinkst, während du deinen Babybauch zeigst. Viele junge Mädchen schauen zu dir auf!", lautete nur einer der schockierten Kommentare.

Doch Steph klärte die Situation schnell auf – und versicherte ihren Fans, dass es sich bei dem Inhalt des Glases um alkoholfreien Wein handle. "Er schmeckt wie ein echter Wein!", freute sich die werdende Mama über das Ersatzgetränk.

