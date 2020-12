Steph Claire Smith (26) scheint sich in ihrem aktuellen Zustand voll und ganz wohlzufühlen! Im Oktober überraschte das Model seine Fans mit besonders erfreulichen Neuigkeiten: Sie und ihr Mann Josh Miller erwarten ihr erstes Kind. Dass es sich bei dem Baby um einen Sohn handeln wird, haben die werdenden Eltern bereits bekannt gegeben. Schon im kommenden Frühjahr soll die Beauty ihren Spross im Arm halten können. Und bis dahin scheint Steph ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen!

Via Instagram hält Steph ihre Follower mit regelmäßigen Updates auf dem neuesten Stand. Momentan befindet sich die Blondine schon in der 20. Schwangerschaftswoche und bemerkt, wie ihr kleiner Wonneproppen langsam heranwächst. "Ihn zu spüren, wenn er sich bewegt, ist das surrealste und magischste Gefühl", schwärmte Steph. Dazu teilte das Fitnessmodel einen neuen Schnappschuss, auf dem es lediglich schwarze Unterwäsche trägt und damit sein süßes Babybäuchlein gekonnt in Szene setzt.

Während Steph auf der neuen Aufnahme mit einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen an ihrem Körper herabblickt, war die schwangere Schönheit in den vergangenen Wochen nicht immer mit ihrem Aussehen zufrieden gewesen. Erst vor wenigen Tagen hatte die 26-Jährige noch über zahlreiche Unreinheiten an ihrem Kinn und über den Augenbrauen geklagt.

